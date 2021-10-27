محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



أقدم وافد من الجنسية الآسيوية على إنهاء حياة صديقته بخنقها في مسكنه بالدور العاشر في إحدى بنايات منطقة الفحيحيل.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن الجاني، وهو سريلانكي الجنسية من مواليد 1997، سلم نفسه لمخفر الفحيحيل بعد أن ارتكب الجريمة عصر الاثنين، واعترف بخنق صديقته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مضيفا أنه برر قتلها بخلافات قوية سابقة بينهما، فيما لم تكشف التحريات أنه مســجل بحقهما أي قضايا من تغيــــب وخلافه.



وكشف المصدر عن أن القاتل قال في التحقيقات معه، إنه حاول الانتحار أكثر من مرة بعد خنق رفيقته، التي تبين أنها سيلانية من مواليد 1981، لكنه لم يستطع وفشل في إنهاء حياته.



وتابع المصدر: تم رفع الجثة عن أمر وكيل النيابة وتسجيل قضية «قتل عمد - جنايات»، وحجز المتهم لتتم إحالته إلى النيابة العامة ليتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.