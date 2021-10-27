أمير زكي



في قضية أقل ما يمكن أن توصف به أنها شديدة الغرابة، تقدم مواطن شاب ببلاغ إلى غرفة عمليات الداخلية أمس يفيد من خلاله بأن والدته تتحفظ على جثة شقيقته الشابة التي توفيت منذ العام 2016 داخل حمام منزل الأسرة في منطقة السالمية.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: فور ورود البلاغ انتقل رجال الأمن على الفور إلى موقعه ليتبين أن البلاغ صحيح بالفعل ويتم العث`ور على جثة شقيقته عبارة عن «هيكل عظمي» داخل حمام مغلق. وأضاف المصدر: تمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على ملابسات هذه القضية الغريبة وكشف غموضها ومحاولة معرفة سبب وفاة الشابة حينذاك أي قبل نحو 5 سنوات، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الأم وكذلك ابنها الذي تقدم بالبلاغ.