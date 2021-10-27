محمد الجلاهمة

أعلنت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية ان ‏الأمن الجنائي تمكن من ضبط الجاني الذي قام بالسطو على فرع احد البنوك في تيماء، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه‏.



وكان فرع أحد البنوك المحلية في منطقة تيماء قد تعرض لعملية سطو مسلح اليوم باستخدام آلة حادة (سكين) من قبل مجهول يرتدي تيشرت أسود.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن اللص تمكن خلال عملية السطو من سرقة 32 ألف دينار.



وعن أوصاف الجاني قال المصدر: بالإضافة إلى أنه كان يرتدي تيشرت أسود وبنطلونا أسود، فإنه كان طويل القامة ذا بشرة بيضاء، مضيفا أنه لاذ بالفرار داخل المنطقة السكنية بعد تنفيذه عملية السرقة.