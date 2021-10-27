الشيخ محمد آل ثاني: مستمرون في تعزيز كفاءة الأداء وطرح منتجات مبتكرة

عبدالعزيز البابطين: فخورون بلقب «أسرع شبكة في الكويت» لعام 2021

أعلنت الشركة الوطنية للاتصــالات المتنقـلـــــة «Ooredoo» عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة لتصل إلى 449 مليون دينار، مقارنة بـ 442 مليون دينار للفترة نفسها من 2020، موضحة ان الإيرادات بالدينار الكويتي تأثرت بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والنمو الصحي في تونس والإيرادات الربع السنوية القياسية في فلسطين والأرقام القوية في الجزائر بالعملة المحلية.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفع بنسبة 6% ليصل إلى 161 مليون دينار، مقارنة بـ 152 مليون دينار للفترة نفسها من 2020، فيما انخفضت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 23.9 مليونا بنهاية سبتمبر2021، مقارنة بـ 25.3 مليونا في الفترة عينها من 2020، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تغيير منهجية الإبلاغ عن قاعدة العملاء في تونس.



وبلغ صافي الربح العائد إلى الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة نحو 13.4 مليون دينار في فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر2021، وهو ما يمثل نموا قويا بنسبة 129% مقارنة بـ 5.9 ملايين دينار للفترة نفسها من 2020.



وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 26.8 فلسا، مقارنة بـ 11.7 فلسا للسهم الواحد للفترة نفسها من 2020، حيث جاء ذلك نتيجة الدعم القوي لتحسن الإيرادات التشغيلية والمالية لكل من: «Ooredoo الكويت»، و«Ooredoo الجـزائـــــــر»، و«Ooredoo تـــونــــس»، و«Ooredoo فـلـسـطـــين»، و«Ooredoo المالديف».



نتائج إيجابية



وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «يسرني أن أعلن عن تحقيق مجموعة إيجابية للغاية من النتائج خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2021 مع استمرار تحسن نشاط السوق نتيجة للتخفيف التدريجي للقيود التي استوجبتها ظروف جائحة كورونا في عدد من أسواقنا الأساسية، حيث سجلت الإيرادات الموحدة ارتفاعا بسيطا لتصل إلى 449 مليون دينار، مقارنة بـ 442 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مع تحسن هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والذي بلغ 36% على الرغم من استمرار التحديات المرتبطة بالجائحة.



وأضاف: «في الكويت، ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائــــد والضـــرائـــب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% نتيجة لاستمرار تركيزنا على تحسين كفاءة التكلفة إلى جانب ما حظي به هذا المؤشر المهم من دعم إضافي من خلال أجندتنا المتعلقة بالتحول الرقمي. وفي تونس، وعلى الرغم من العدد المرتفع لحالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19، سجلت الإيرادات ارتفاعا بلغ 6%. وبالنسبة للجزائر، سجلت الشركة أرقاما قوية بالعملة المحلية».



ولفت إلى ان الشركة حققت في فلسطين إيرادات ربع سنوية قياسية بفضل تطبيق استراتيجية نمو أعمالنا هناك، حيث تركز الاستراتيجية على تحقيق نتائج نقدية واستقطاب العملاء وتنمية متوسط الإيراد من كل مستخدم، وقد ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% مدفوعا بارتفاع الإيرادات بنسبة 11%.



أما في المالديف، فقد بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستـــهلاك والإطفاء 13 مليون دينار، وتم تقدير نجاح الشركة في مواجهة الآثار المترتبة على جائحة كوفيد - 19 من خلال فوز الشركة بجوائز ستيفي الدولية للأعمال لعام 2021.



منتجات وعروض مبتكرة



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويـــت عبـــدالعزيز البابطين: «لم يكن للأداء القوي لـ Ooredoo الكويت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من سنة 2021 أن يتحقق لولا الالتزام التام والعمل المضني لكل فرد في عائلة Ooredoo».



وأضـــاف البـابطين: «لقد شهد الأداء المالي والتشغيـلــي لـ Ooredoo نموا كبيرا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من سنة 2021، ونحن ممتنون لاستجابة العملاء وإقبالهم على من المنتجات والعروض المبتكرة التي طرحت عبر جميع قنوات البيع التابعة للشركة».



وأشار بالقول: «لقد حرصنا على التركيز على أهداف الشركة الأساسية مع الحفاظ على المرونة في التحول الرقمي والريادة مدفوعـــا بإستراتيجيتنا الواضحة والرؤية الثاقبة. كما استثمرنا بنجاح في البنية التحتية لشبكتنا، وواصلنا الاستثمار في الكفاءات الشبابية الكويتية في الشركة، وتوجنا هذه الإنجازات كافة بحصول Ooredoo الكويت على لقب «أسرع شبكة في الكويت» لعام 2021».

تونس.. 6% نمو الإيرادات إلى 100.6 مليون دينار

ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 100.6 مليون دينار مقارنة بـ 94.7 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 9 ذاتها من عام 2020، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 42.3 مليون دينار. وانخفضت قاعدة عملاء Ooredoo تونس إلى 7.2 ملايين عميل بسبب تغيير منهجية إبلاغ Ooredoo تونس عن قاعدة عملاء الدفع المسبق من تعريف دورة الحياة الأصلي إلى تعريف نشاط الشبكة خلال 90 يوما للتوافق مع منهجية مشتركة عبر مشغلي الهاتف المحمول داخل الدولة. وقد أدى هذا التغير إلى انخفاض في قاعدة العملاء المبلغ عنها بنحو 1.6 مليون.

فلسطين.. 11% نمو الإيرادات إلى 25.6 مليون دينار



ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 25.6 مليون دينار في فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر2021 مقارنة بـ 23.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل جوهري بنسبة زيادة 20% لتصل إلى 9.3 ملايين دينار، وذلك من خلال الكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo فلسطين إلى 1.4 مليون عميل مقارنة بـ 1.3 مليون عميل لفترة الأشهر الـ 9 ذاتها من عام 2020.



«Ooredoo - الكويت».. 155.7 مليون دينار الأرباح



تأثر الأداء بشكل عام في Ooredoo الكويت نتيجة تأثير الجائحة وما تبعها من تأثر التعداد السكاني المتناقص خلال عام 2021. وعلى الرغم من ذلك، وعلى ضوء الرفع التدريجي لضوابط السفر والتي صاحبها استقرار أسعار النفط، شهد التعداد السكاني ارتفاعا طفيفا.



ونتيجة لذلك، شهدت الشركة ارتفاعا طفيفا في الأرباح بواقع 155.7 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2021.



فيما ارتفع الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14%، مما ساهم في تحسن هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30%، بزيادة بلغت 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



المالديف.. 363 ألف عميل



سجلت Ooredoo المالديف انخفاضا في الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 25.7 مليون دينار في فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر2021 مقارنة بـ 26.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13.1 مليون دينار. تقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 363 ألف عميل.

الجزائر.. 12.7 مليون عميل



سجلت الأعمال في الجزائر أرقاما قوية على الرغم من استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري، الذي انخفض بنسبة 9% على أساس سنوي. بلغت الإيرادات 140.9 مليون دينار في فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر2021. وقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 8%. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4% لتصل إلى 50.3 مليون دينار مقارنة بـ 48.5 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 9 ذاتها من عام 2020. ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 3% لتصل إلى 12.7 مليون عميل مقارنة بـ 12.3 مليون عميل للفترة نفسها من عام 2020.