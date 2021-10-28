أشاد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل بالإنجاز الذي حققته الطالبة الكويتية غلا المطيري المتمثل في فوزها بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي للطفل في دورته الثانية.



جاء ذلك خلال تكريم د.الفاضل للطالبة المطيري التي تدرس في فصول الموهبة التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بحضور المدير العام للمركز بالتكليف د.صالح العقيلي. وقال إن فوز الطالبة المطيري في تلك الدورة التي جرت في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقنية الاتصال المرئي في أغسطس الماضي يعكس مدى الجهود التي تبذلها المؤسسة في سبيل تعزيز عملية التعليم فيها واحتضان مهارات الطلبة والناشئة والشباب وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مواهبهم.



وأكد حرص المؤسسة على الرعاية المستمرة للطلبة والشباب وتشجيعهم على التميز والتحصيل العلمي، لاسيما في المجالات العلمية التي تركز على الأولويات التي تحتاج إليها الكويت لدفع عملية التنمية فيها، باعتبارهم الأمل المعول عليه في تحقيق نهضتها وازدهارها.



وأشار إلى الدور الفاعل الذي يؤديه مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في اكتشاف ورعاية المتميزين والموهوبين والمبدعين من أبناء الكويت من خلال توفير البيئة والمناخ الملائمين على النحو الذي يبرز تميزهم ومواهبهم وإبداعاتهم وينميها ويتيح الفرص الملائمة لتحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة.