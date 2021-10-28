آلاء خليفة



دعا نائب رئيس اتحاد الموظفين الكويتيين رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي د.خالد البراك أعضاء مجلس الأمة إلى العمل على توحيد الجهود وتعزيز التعاون، وتوجيه جميع الطاقات والإمكانيات لخدمة البلاد ونبذ الخلافات، وضرورة الاهتمام بقضايا الوطن والمواطنين.



وقال البراك في تصريح صحافي انه ومع بدء دور الانعقاد التشريعي الجديد لمجلس الأمة فإن اتحاد الموظفين الكويتيين يأمل من نواب الأمة الاهتمام بقضايا المواطنين وتسريع وتيرة التشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين الذين يعانون منذ عقود بسبب غياب الدورين الرقابي والتشريعي لأعضاء الأمة، بالإضافة إلى سنّ القوانين التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالبلاد.



وشدد البراك على ضرورة وضع تشريعات جديدة لتنهض بالموظفين الكويتيين وتحسن من أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، مشيرا إلى ان موظفي الدولة يعانون بسبب غياب الرقابة الفاعلة من أعضاء البرلمان وتطبيق اللوائح والقوانين التي تحفظ حقوق الموظفين في الترقية، والارتقاء بمستواهم الوظيفي.



ودعا البراك رئيس اللجنة التعليمية وأعضاءها للنظر إلى ملف التعليم، وقضايا موظفي التعليم العالي بشكل خاص، وبالارتقاء بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية لتحقيق الرغبة السامية بكويت جديدة «2035»، مشددا على ضرورة المطالبة بإنجاز مبني وزارة التعليم العالي على وجه السرعة لإنقاذ الموظفين مما يواجهون من صعوبات ومشاكل بشكل يومي، للتخفيف عنهم وتسهيل إجراءات معاملات الطلبة والمراجعين للوزارة وإنجازها.