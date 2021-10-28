أسامة دياب

عقدت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالكويت ندوة افتراضية بعنوان «مزايا الدراسة في الامارات والكويت»، استهلها سفير الإمارات لدى البلاد د.مطر النيادي بالترحيب بالمشاركين وشكرهم على تفاعلهم مع الندوات الثقافية التي تقيمها السفارة.



وأشار النيادي إلى أن الطالب الكويتي أو الإماراتي يعتبر بين أهله وفي بلاده الثاني عند دراسته في الدول الشقيقة الأخرى، مشيدا بالأولوية التي تمنحها البلدان الشقيقان لتطوير التعليم فيهما.



بدوره، تحدث مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الإمارات د.محمد بن ياس عن التصنيف والاعتماد الأكاديمي للجامعات الإماراتية، حيث إنها تقدمت بمراكزها لتكون ضمن قائمة أفضل 750 جامعة على مستوى العالم وفقا لأحدث تصنيف لمؤسسة كوكاريللي سيموند للجامعات، «كيو إس» لأفضل 1000 جامعة عالمية العالمية للعام 2022، كما أعطى نبذة عن جامعات خليفة، والشارقة، والسربون، ونيويورك، مشددا على أهمية الاعتماد الوطني للجامعات أولا ثم التركيز على الاعتماد العالمي.



من جهته، أشار رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت في الإمارات د.عبدالله الكندري إلى نسبة التوجه للجامعات الاماراتية واعتمادها من وزارة التعليم العالي في الكويت لأسباب كثيرة أبرزها تواجد أفرع للجامعات العالمية في الإمارات. وذكر الكندري أن الاعتماد الأكاديمي العالي لهذه الجامعات جعل الطالب يتوجه للدراسة في الامارات، حيث تم ابتعاث 1200 طالب كويتي من بينهم 200 طالب للبعثات هذا العام، داعيا الى التبادل بين الأساتذة الزائرين في البلدين للاستفادة من الخبرات العريقة في الكويت والتبادل العلمي مع التقدم التكنولوجي الذي وصلت له الامارات. وفي مداخلة من الجمهور، اشار عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د.سلمان العنزي إلى أهمية التبادل الثقافي والعلمي لاستفادة الطلبة بين البلدين الشقيقين.