احتفالاً بموسم العودة إلى المدارس، كشفت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لنيسان في الكويت، عن عروضها الخاصة على جميع الموديلات، وتقدم العروض الجديدة لهذه السنة مع بدء موسم العودة إلى المدارس باقات خاصة على طرازات مختلفة من سيارات نيسان سواء للتملك أو للإيجار ليتمكن العملاء من الاطلاع على هذه العروض واختيار ما يلبي احتياجاتهم وأذواقهم والمزايا والمواصفات التي يفضلونها في السيارة.



واهتماماً منها بتوسيع نطاق عروضها القيمة لتناسب توقعات العملاء، تقدم نيسان البابطين باقة راحة البال، حيث يحصل العملاء على كفالة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وصيانة لمدة 5 سنوات على «ألتيما» و«إكس تيرا» و«إكس تريل» و«باترول V8»، بـ 0% أرباح لمدة 5 سنوات وبدون دفعة أولى على موديلات «إكس تيرا» و«إكس تريل»، بالإضافة إلى ألتيما التي تأتي أيضا مع عرض التأجير بدون دفعة مقدمة ويمكن الاختيار بينها.



وتقدم نيسان البابطين عرضها الآخر مع كفالة 5 سنوات و0% أرباح لمدة 5 سنوات عند شراء إحدى سيارات الكروس أوفر المصممة لتناسب أسلوب حياة الجميع. وتأتي هذه السيارات مزودة بباقة من تجهيزات السلامة، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى الرحابة الداخلية والراحة والتصميم الإبداعي لمقصورتها الداخلية وشكلها الخارجي لتكون أفضل اختيار لمغامرة مشوقة مع إحدى سيارات الكروس أوفر أو SUV والجيل السادس من سيارات السيدان الأكثر مبيعا من نيسان.



كما يأتي بطل الدروب، نيسان باترول V8 يأتي بقوة 400 حصان، وعزم دوران 560 نيوتن متر مع نظام الحقن المباشر للوقود وتقنية التحكم في تغيير الصمام المتغير، سيمنحك باترول أقصى قوة بأقل نسبة من الانبعاثات.. ويتميز الطراز الجديد بحضوره القوي في أي مكان تذهب إليه، فقد ألهم نهج التصميم الجديد والحديث المظهر الخارجي المثير للإعجاب.



وتجمع سيارة أكس تيرا بين القوة المذهلة والتصميم الجديد الجريء والرحابة المبنية على الراحة، وهي تعمل بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات. توفر محركات البنزين 165 حصانا وعزم دوران 241 نيوتن متر ما يضمن قيادة مثيرة وسرعة عالية.



ولا تزال نيسان إكس تريل سيارة عائلية تحظى بشهرة كبيرة وهي مزودة بمحرك يولد قوة 169 حصانا، وتمنح العائلات والشباب والباحثين عن المغامرات المزيد من خيارات الأناقة المتميزة مثل الاختيار بين الإصدار ذي الخمسة أو السبعة مقاعد بالإضافة إلى خمسة مصدات خارجية جديدة نابضة بالحياة ومساحة رحبة وراحة مطلقة.



أما نيسان ألتيما فتتميز بتصميم معبر، فهي الجيل السادس لأفضل سيارات السيدان مبيعا، حيث يمكن اختيار السيارة دون دفعة مقدمة أو امتلاكها مع باقة راحة البال لمدة 5 سنوات أو مع 0% أرباح ودون دفعة مقدمة. وتتميز ألتيما الجديدة بتصميم ساحر وأنيق ومقصورة داخلية مطورة ونظامين للقوة، إضافة لنظام ProPILOT الرائد الذي يخفف الأعباء الملقاة على السائق من خلال الحد من التسارع والتوجيه والفرملة في ظروف قيادة معينة كالقيادة ضمن مسار واحد على الطريق السريع. يستخدم نظام ProPILOT كاميرا ورادارا أماميين، ومستشعرات ووحدة تحكم إلكترونية لمساعدة السائق على البقاء في وسط حارة السير والحفاظ على سرعة السيارة (التي يحددها السائق) أو المساعدة على الحفاظ على مسافة معينة من السيارة الأمامية إذا تراجعت سرعتها لما دون السرعة المحددة من السائق. ويمكن لنظام ProPILOT إيقاف السيارة تماما أثناء الزحمة من خلال الجمع بين نظام تثبيت السرعة الذكي من نيسان وتكنولوجيات مساعدة التوجيه.

تدعو نيسان البابطين الجميع لزيارة معارضها في الري والأحمدي لمشاهدة طرازاتها الجديدة واختيار العروض المناسبة والمرنة التي تقدمها بهذه المناسبة.