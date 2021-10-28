طراز GT يضفي المزيد من التنوع على المجموعة المعززة من مركبات العلامة التجارية بريطانية المنشأ

محركات 1.5 ليتر بشاحن توربيني و1.5 ليتر توفر القوة والأداء والراحة والاقتصاد باستهلاك الوقود

أطلقت شركة عادل الغانم للسيارات -إم جي سيارتها الجديدة كليا إم جي GT التي تعكس التزام العلامة التجارية بريطانية المنشأ بتنويع مجموعة مركباتها عبر الكشف عن طراز رياضي جديد. وتقدم «إم جي GT» الجديدة كليا للعملاء في الكويت بديلا جديدا بالكامل ضمن فئة سيارات السيدان، خصوصا أنها تتمتع بمظهر رياضي جريء وخيارات لأنظمة توليد الحركة تشمل محرك سعة 1.5 ليتر وآخر سعة 1.5 ليتر مع شاحن توربيني، وذلك لتوفير مستويات القوة والأداء القصوى.



تستمد «إم جي GT» الجديدة كليا الإلهام من سيارة MGB الرياضية الكلاسيكية، وهي تعتبر ثالث سيدان تنضم إلى مجموعة «إم جي» المتنامية من السيارات الفعالة من ناحية الكلفة وذات القيمة العالية للمال. ومع تركيز العلامة التجارية على العملاء الشباب، كما يظهر وفق فلسفة (إلى أقصى حد)، فمن المتوقع أن يحظى الطراز الجديد بكثير من التفاعل بين أوساط السكان في المنطقة، كونه يعكس استقلالية العملاء وتطلعاتهم وشغفهم وروحهم المغامرة، وكل هذا نتيجة لطريقة تفكيرهم النشطة والجريئة.



وتأتي «إم جي GT» طراز 1.5T الجديدة كليا مع محرك رباعي الأسطوانات عالي الكفاءة سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني، وهو يتصل مع علبة تروس DCT، مما يولد قوة قصوى تبلغ 173 حصانا وعزما أقصى مقداره 250 نيوتن-متر، مما يتيح التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثوان.



أما سيارة 1.5L فتأتي مزودة بمحرك سعة 1.5 ليتر من الجيل الرابع يتميز بفاعليته في استهلاك الوقود وقوته البالغة 118 حصانا، وهو يتصل بعلبة تروس iCVT. ويتم تزويد الطرازين بنظام التحكم الديناميكي بالانحراف XDS، مما يعزز تجربة القيادة أكثر. وتتوافر للأداء الديناميكي المزيد من المساعدة عبر الشاسيه الرياضي المصنوع من الألمنيوم من فئة الصناعات الفضائية والمتميز ببنيته المدمجة، مما يولد مستويات عالية من راحة القيادة وثباتا أكثر تماسكا.



تعد «إم جي GT» الجديدة كليا أول سيارة سيدان رياضية من العلامة التجارية تتألق عبر الجيل الثالث من لغة تصميم عائلة السيارات. وينفصل الشبك الأمامي الكبير بنمط شكل اللهب الرقمي عن الأضواء الأمامية النحيفة من نوع LED، مما يعزز الحضور القوي والديناميكي للسيارة. ولتكملة الشكل الجريء المضغوط للأسفل لغطاء المحرك، تضم «إم جي GT» الجديدة كليا خلفية بنمط مقلوب الأطراف قليلا، الأمر الذي يعزز المظهر الرياضي أكثر. وهذا ليس كل شيء، إذ هناك أيضا الخط الكرومي من الطرف للطرف بالإضافة إلى الكتف العريض للسيارة، وكذلك العجلات السبيكية الاختيارية بنمط فأس التوماهوك «من أنواع فؤوس الهنود الحمر» بإطارات ميشلان، مما يضفي المزيد من المظهر والإحساس الراقيين.



ويبرز المظهر والإحساس الديناميكيان في المقصورة الداخلية أيضا، والتي تتوافر باللون الأحمر المعاكس أو الأسود. وتتبنى المقاعد تصميما يأخذ بعين الاعتبار أسس الاستخدام السلس المتناغم مع طريقة عمل الجسم، مما يمنح الراحة المثلى للسائق ومزيدا من الدعم للجسم. وتوجد شاشة كبيرة تعمل باللمس حجم 10 بوصات كتجهيز قياسي، مع تقنيتي Android Auto وApple CarPlay، مما يمكن السائقين من استخدام أجهزتهم الذكية بسهولة في السيارة.



وتتوافق «إم جي GT» الجديدة كليا مع سمعة «إم جي» بتوفير القيمة العالية، وهي بالتالي تأتي جيدة التجهيز مع باقة من التقنيات التي تعكس التوجه ذات التفكير المتقدم للعلامة التجارية. ويضم الطراز نظام التحكم الإلكتروني بثبات الهيكل، ورادار PDC للرجوع للخلف، بالإضافة إلى نظام MG Pilot الذكي للمساعدة بالقيادة، ونظام المراقبة المحيطية بنطاق 360 درجة، ونظام التحكم بسرعة الملاحة، ونظام التحذير من التصادم الأمامي وغيره من الأنظمة الأخرى.



وبهذه المناسبة، علق مرزوق عادل الغانم، رئيس شركة عادل الغانم للسيارات: تعتبر «إم جي GT» إضافة استثنائية لسيارات إم جي في الكويت، إذ ان GT هي تتويج لسنوات من البحث والتطوير إضافة الى التميز البريطاني. تقدم MG GT تجربة قيادة رائعة وتلبي بشكل مثالي احتياجات زبائننا الشباب إلى جانب كونها متميزة بتقنيات عالية وفائقة الجودة بسعر مغر.



وخلال الحفل عبرت سفيرة المملكة المتحدة في الكويت بيلندا لويس عن تمنياتها الطيبة لعلامة ام جي في السوق، وقالت: يسعدني أن أرى سيارة بريطانية جديدة يتم إطلاقها في الكويت اليوم. تعد صناعة السيارات في المملكة المتحدة جزءا مزدهرا من الاقتصاد البريطاني، حيث تساهم بنحو 60 مليار جنيه إسترليني سنويا في حجم المبيعات وتوفر نحو 800 ألف وظيفة. السيارات البريطانية هي واحدة من أكثر الصادرات ذات قيمة إلى الكويت، وتعد سيارات إم جي جزءا مثيرا من هذا، وهي مشهورة في جميع أنحاء العالم بالموديلات التاريخية والجوائز وإنجازات السيارات. أتمنى لشركة MG عادل الغانم للسيارات كل التوفيق والنجاح.



من جانبه، قال توم لي المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط: تشكل إم جي GT الجديدة كليا شهادة على روح التحدي التي تتميز بها علامتنا التجارية مع سعينا المستمر لتخطي التوقعات، وفي الوقت ذاته طرح توجه جديد فيما يتعلق بلغتنا التصميمية. وتتميز هذه السيارة بكونها جيدة التجهيز وستعزز أكثر الطبيعة المتنوعة لمجموعتنا الاستثنائية في الشرق الأوسط. كما أنها الطراز المثالي للعملاء الشباب الذين يبحثون عن سيارة رياضية عالية الفاعلية من ناحية الكلفة، وتقدم أداء قويا، وتمنح السائقين تجربة قيادة مشوقة وممتعة، بينما تعكس أيضا روح المغامرة لديهم.