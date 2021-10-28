حصلت سيارة بورشه ‎718 كايمان ‎GT4‎ على شقيقة أكثر قوة، وهي: ‎718 كايمان ‎GT4 RS‎‏، حيث سيعرض الطراز الأعلى الجديد من مجموعة طرازات ‎718 لأول مرة على مستوى العالم في نوفمبر المقبل، وأظهرت أول سيارة ‎718 تحمل شعار ‎RS‎ إمكاناتها الديناميكية الفائقة خلال الاختبارات والتقييمات النهائية على الطرق الجبلية المتعرجة وعلى مضمار السباق‏.



وأكمل سفير العلامة التجارية وسائق الاختبار يورغ بيرغمايستر لفة كاملة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه لمسافة ‎20.832 كيلومترا في ‎7:09.300 دقيقة في سيارة ‎718 كايمان ‎GT4 RS‎ المموهة جزئيا، بينما أكملت السيارة اللفة الأقصر بطول ‎20.6 كم، والتي كانت تمثل معيار الاختبار في السابق، في ‎7:04.511 دقائق، وهو زمن أسرع من زمن شقيقتها الصغيرة، سيارة ‎718 كايمان GT4، بمقدار ‎23.6 ثانية. وجهزت السيارة الرياضية التي يوجد محركها في المنتصف بمقعد مخصص للسباق من أجل حماية السائق، بالإضافة إلى إطارات ميشلان ‎Pilot Sport Cup ‎2 R‎‏، والتي ستتوافر كتجهيز اختياري. وقد صدق كاتب العدل على الحالة القياسية للسيارة ووزنها‏.



وقال أندرياس بريونينغر، رئيس قسم ‎GT‎ في شركة بورشه: منحنا سيارة ‎718 كايمان ‎GT4 RS‎ كل السمات الأصيلة التي تميز طرازات RS: الهيكل خفيف الوزن، وقوة الجاذبية الكبيرة للأسفل، والمحرك الفائق، مع أعلى مستويات الاستجابة للسائق. ويعتبر زمن اللفة الذي حققته السيارة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه دليلا على نتائج هذه التحسينات على ديناميكية القيادة.



وأضاف: يمكن لعملائنا التطلع إلى سيارة ترتقي بمتعة القيادة إلى أعلى مستوياتها.



وقال يورغ بيرغمايستر: تعتبر ‎718 كايمان ‎GT4 RS‎ سيارة فائقة بامتياز، حيث تتمتع برشاقة سيارات الكارتينغ الصغيرة على الطرق الجبلية، وتوفر أعلى مستويات الثبات والتوازن على مضمار السباق. ولولا ذلك لم تكن لتحقق هذا الزمن الرائع للفة.



وأضاف السائق العالمي، الذي كرس أكثر من ‎500 ساعة لاختيار وضبط المحرك سيارة ‎718 كايمان ‎GT4 RS‎ خلال مرحلة تصميم السيارة: تعد ‎GT4 RS‎ واحدة من أكثر سيارات بورشه على الإطلاق في التعبير عن القوة، إنها سيارة تشعرك بالتميز حين تقودها.