أكدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، استعدادها لإعادة عمليات العد والفرز بالكامل لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في البلاد، مشددة على أن المحكمة الاتحادية هي التي تقرر ذلك في حالة وجود طعن على الانتخابات وورود طلب رسمي بذلك منها.



وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند مصطفى في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء امس: «إن المفوضية بدأت صباح أمس عمليات العد والفرز للمحطات المطعون بها.



وأضاف ان «مجمل الإجراءات التي نقوم بها الآن، هي فتح الصناديق التي تم التقديم الطعون عليها من قبل المرشحين، وبعد عملية فرز نتائج في هذه المحطات ستطابق مع النتائج اليدوية والإلكترونية المرسلة في يومي الاقتراع العام والاقتراع الخاص ومطابقة هذه النتائج بالكامل».



وحول المطالبات بإعادة العد والفرز الشامل في جميع المحافظات، أكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات أن «المفوضية مستعدة لإجراء كل عمليات العد والفرز بالكامل، لكن هناك أمرا قانونيا باننا لسنا الجهة التي تحدد ذلك، لأن صاحبة الشأن في إعادة العد والفرز بالكامل هي المحكمة الاتحادية التي تقرر ذلك في حالة وجود طعن على الانتخابات وورود طلب رسمي من المحكمة بإجراء عملية العد والفرز بالكامل».



ميدانيا، ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مساء أمس الأول، إحدى قرى محافظة ديالي الواقعة شرقي العاصمة بغداد إلى 11 شخصا، والذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي.



وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية «إن مجرمي داعش يحاولون مرة أخرى الرجوع إلى أساليبهم اليائسة في استهداف المدنيين العزل بعد عجزهم عن مواجهة القوات العسكرية والأمنية في البلاد، متعهدة في الوقت ذاته بتعقب الإرهابيين داخل البلاد وخارجها».