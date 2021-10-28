ظهر الملا محمد يعقوب، نجل الملا عمر مؤسس «طالبان» علنا للمرة الأولى امس، في وقت تسعى الحركة الحاكمة الآن في أفغانستان الى تحسين صورتها الإعلامية.



وظهر في الفعالية المتلفزة، الملا محمد يعقوب وزير الدفاع الجديد في أفغانستان مناشدا رجال الأعمال الاستثمار في مستشفيات وعيادات، ما يشير إلى خروج حركة «طالبان» من الظل.



وقال يعقوب في مستشفى سردار محمد داوود خان العسكري في كابول «لننفق بعض الأموال هنا، على أشقائنا رجال الأعمال أن يأتوا إلى هنا لبناء مستشفيات وعيادات، على الأطباء أن يأتوا هنا أيضا».



وكان يعقوب في السابق رئيسا للجنة العسكرية القوية واستفاد من الهالة المحيطة بمكانة والده الراحل في الحركة.



غير أن معظم المناصب الرفيعة في الحكومة الجديدة ذهبت إلى رفاق الملا عمر مثل رئيس الوزراء محمد حسن أخوند ونائبه عبدالغني برادر.



وعندما كان الملا عمر والد يعقوب زعيما للحركة خلال فترة حكمها الأولى لأفغانستان، نادرا ما ظهر علنا كما حظر نشر صوره. وعند وفاته في 2013 لم يعلن النبأ لأكثر من سنتين.



لكن منذ عودة طالبان إلى الحكم في منتصف أغسطس بعد 20 عاما من حرب ضد حكومة مدعومة من الولايات المتحدة، يلعب وزراء الحركة المزيد من الدور السياسي والأكثر ظهورا.