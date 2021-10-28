مبارك التنيب



تمكن رجال الجمارك في مطار الكويت الدولي من ضبط أميركي بحوزته ما يقرب من 18 غراما من مادة الماريغوانا المخدرة، وفتات الماريغوانا، ومشروبين كحوليين، وذلك أثناء قدومه إلى البلاد.



وبحسب بيان صادر عن الجمارك، فإن المفتش الجمركي اشتبه في راكب أميركي قدم إلى البلاد عبر مطار الكويت الدولي ومعه حقيبتان، فأخضع أمتعته للفحص والتدقيق، وأثناء التفتيش تم العثور على علبة بلاستيكية مخبأ بداخلها كيس ملفوف به مادة يشتبه بأنها مادة الماريغوانا المخدرة، إضافة إلى العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على مشروب كحولي.



وأضاف البيان: بناء عليه تم تسليم الراكب إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.