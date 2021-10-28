عبدالله قنيص

قالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الجاني في حادثة دهس شخص في محافظة الأحمدي قد سلَّم نفسه للجهات المعنية، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت الإدارة تعليقا على مقطع الڤيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل عن الحادث أن المصاب تم نقله الى المستشفى. وكان مصدر أمني قال لـ«الأنباء» إن شخصا مجهولا دهس مواطنا من مواليد 1992 في منطقة العقيلة قبل أن يلوذ بالفرار.

وأوضح المصدر أنه تم إبلاغ العمليات بعملية الدهس ليتوجه رجال الطوارئ الطبية إلى موقع الحادث، ونقل المواطن في سيارة الإسعاف بعد أن لحقت به إصابات وكسور متفرقة، ولدى وصوله المستشفى تبين وجود نزيف بالرأس وتم إيداعه العناية المركزة.



