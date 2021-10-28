الجاني ترك معظم المال المسروق لدى أخيه واشترى بجزء منه هاتفاً وملابس جديدة واستأجر شقة في ميدان حولي



عبدالله قنيص - سعود عبدالعزيز



أكد منفذ عملية السطو المسلح على فرع أحد البنوك المحلية أمس الأول في منطقة تيماء أن دافعه الأساسي وراء الجريمة كانت رغبته في تسديد ديونه.



وأوضح مصدر أمني لـ «الأنباء» أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن الجاني مواطن من مواليد 1993 من أرباب السوابق وقد تم تسريحه من إحدى المؤسسات العسكرية.



جاء ذلك بعد أن تمكن رجال مباحث حولي في سرعة قياسية من ضبط الجاني مساء أمس الأول، بعد معلومات عن تردده في العادة على مناطق كبد والفردوس وميدان حولي.



وقال المصدر إن عملية البحث والتحري التي تمت بالتعاون مع مباحث الجهراء أسفرت عن العثور على اللص خلال ساعات من ارتكابه الجريمة.



وأضاف المصدر ان الجاني الذي تبين أنه مواطن كان متواريا في شقة بإحدى البنايات بمنطقة ميدان حولي، لافتا إلى أنه كان في حالة تعاط لدى القبض عليه.



وفيما يتعلق بتحركات اللص بعد تنفيذ الجريمة، قال المصدر إنه بمجرد أن استولى على المال خرج من فرع البنك وتحرك في سيارة تاكسي توجه بها إلى مسكن شقيقه في منطقة عبدالله المبارك، حاملا معه الأموال المسروقة.



وتابع: ترك السارق معظم المبلغ المسروق في شقة أخيه وأخذ جزءا من المال ليشتري ملابس جديدة وهاتفا، كما وضع مبلغا في حسابه بالبنك فيما يبدو لسدود ديون مطلوبة منه، قبل أن يتوجه إلى منطقة ميدان حولي حيث استأجر شقة ليتوارى فيها عن الأنظار، مضيفا ان الجاني اعترف بعد ضبطه بارتكاب الجريمة، كما تعرف عليه حارس أمن البنك، فيما قال إنه لا يعرف مكان سلاح الجريمة (السكين) وكانت اعترافاته السبب في توجه رجال المباحث إلى شقة أخيه.



وأوضح المصدر ان نشاط الجاني الإجرامي السابق كان يتنوع بين سرقات سيارات وتعاط وكان يتركز في حولي والفروانية وأن هذه جريمته الأولى في الجهراء.



ورجح المصدر اعتبار شقيق المتهم الذي ترك عنده المال «شريكا ومتسترا» على الجاني كونه يعلم أن أخاه متعاط وأن الأموال من مصدر غير قانوني، لاسيما أنه أغلق هاتفه بعدما انتشر مقطع مصور لسرقة البنك، واتضح أنه من أرباب السوابق أيضا.



وكان فرع أحد البنوك المحلية في منطقة تيماء قد تعرض لعملية سطو مسلح صباح أمس الأول باستخدام آلة حادة (سكين) من قبل اللص الذي طعن خلال العملية أحد رجال الأمن في البنك.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» في حينه، إن اللص تمكن خلال عملية السطو من سرقة 32 ألف دينار.