توصل لبنان والأردن وسورية امس إلى اتفاق نهائي لمشروع نقل الكهرباء إلى لبنان اعتبارا من بداية العام المقبل. وأكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه في الأردن وسورية أن «الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر للمشروع». وأضاف فياض ان البنك الدولي حضر الاجتماع وسيمول الاتفاق.

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة: «عالجنا بعض القضايا العالقة بإيجابية في قضية نقل الكهرباء إلى لبنان». وأكد الخرابشة، أنه بناء على الاجتماعات الماضية تم التوصل الى الصيغة النهائية للاتفاقية.

وعن بنود الاتفاق، قال الوزير، بحسب وسائل إعلام أردنية، إن كمية الطاقة الكهربائية التي سيزود الأردن بها لبنان تبلغ نحو 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا، و250 ميغاواط من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.

وأشار إلى أن الصيغة النهائية تضمنت معالجة قضية الفاقد في الشبكة وكلفة العبور، لافتا إلى وجود قضايا فنية لا بد العمل عليها بحيث تكون الشبكات الكهربائية جاهزة بنهاية العام الحالي.

وبين أن الشبكة الأردنية جاهزة للربط الكهربائي، لكنها بحاجة إلى إجراء دراسة للتناغم مع الشبكة السورية، الأمر الذي تقوم عليه شركة الكهرباء الوطنية.

ورجح الوزير انتهاء أعمال الصيانة في الشبكة الكهربائية السورية مع بداية العام المقبل، ليتم بعد ذلك بدء استجرار الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية.

من ناحيته، قال وزير الطاقة السوري غسان الزامل ان «سورية لن تكون حجر عثرة في هذا الاتفاق، بل نحن سعداء جدا بما تم بين البلدان الثلاثة، ولن ندخر جهدا في هذا الشأن، ونحن جادون بشكل كامل لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية الخاصة بالربط بين الأردن ولبنان، مرورا بسورية».