بيروت - عامر زين الدين



استقبل سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز المنتخب الشيخ د.سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، السفير الكويتي في لبنان عبدالعال القناعي في زيارة تهنئة، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبدالخالق.



وتخلل اللقاء استعراض للأوضاع العامة والعلاقات التاريخية المشتركة.



وفي هذا السياق، عبر سماحة الشيخ أبي المنى عن «تقديره العميق للعلاقات الطيبة مع البلد الشقيق الكويت وسائر الخليج العربي»، لافتا إلى «أهمية ترسيخ هذه العلاقات وتعزيزها أكثر، لما فيه مصلحة كبيرة لبلدينا، وإلى أن لبنان لن ينسى وقوف الأشقاء العرب إلى جانبه في كل الأزمات التي مر بها».



بدوره، عبر السفير القناعي عن «اعتزازه بالعلاقة مع أبناء الجبل واستعداد الكويت دائما للتعاون لما فيه مصلحة لبنان».