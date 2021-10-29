بيروت - خلدون قواص



رأى مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ان التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان «مهما علا شأنه» إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن.



وأضاف: لبنان ودار الفتوى حريصون على علاقاتهم مع دول الخليج العربي يدينون ويشجبون ويستهجنون أي إساءة لهذه الدول التي نريد ان تكون علاقاتنا معها على افضل مستوى ممكن.



وختم: لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء، لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة الى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين.