مفرح الشمري



مرت امس الذكرى الثالثة عشرة لرحيل «عمدة مخرجي إذاعة الكويت» و«ملك المايك» الفنان القدير علي المفيدي الذي أخرج عبر الأثير برامج لا تنسى ولاتزال مستمرة مثل «نجوم القمة» و«نافذة على التاريخ»، بالإضافة الى العديد من الأدوار المهمة الفنية التي اشتهر بها مثل شخصية «قحطة» في مسلسل «درب الزلق» التي لاتزال عالقة في الأذهان.



«بوحسين» نعم ودعنا جسدا منذ أكثر من 13 عاما ولكن لم يغادر قلوبنا ولا قلوب جمهوره في الخليج والوطن العربي منذ ان عرفناه فهو لايزال في البال، واستذكاره واجب على كل من عاشره، لأن هذا أقل واجب نفعله لفنان أفنى عمره لرفعة الإعلام الكويتي والحركة الفنية من خلال الأعمال التي شارك فيها والبرامج التي أخرجها خصوصا ان هناك العديد من المخرجين الذين يعملون حاليا في الإذاعة كانوا تلاميذه وحاليا أصبحوا نجوما في عملهم.



الراحل المفيدي الذي توفي في أحد مستشفيات الأردن 2008، مهما نتحدث عنه فلن نوفيه حقه لعطاءاته الكبيرة في الساحة الفنية الكويتية والخليجية والعربية، رحمك الله يا «بوحسين» وأدخلك فسيح جناته.