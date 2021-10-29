أحمد الفضلي



تواصل الفنانة البحرينية زهرة عرفات تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث اعمالها الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «عاشر صفحة» الذي يصور حاليا في الكويت ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



بدورها، أعربت الفنانة زهرة عن بالغ سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الى جانب عدد كبير من النجوم الشباب، موضحة ان المسلسل يحتوي على كل مقومات العمل الناجح بدءا من كاتب العمل المؤلف علي الدوحان الذي يمتلك رصيدا كبيرا من الاعمال الدرامية الناجحة وكذلك التنفيذ للمخرج محمد الطوالة الذي يشرف حاليا على إخراج مشاهد المسلسل بشكل رائع، خلاف وجود اسماء رائعة على صعيد الفنانين المشاركين في المسلسل امثال الفنانة نور الكويتية وحصة النبهان وعبدالله التركماني وحسن ابراهيم وغيرهم من النجوم الشباب.



وفيما يتعلق بقصة المسلسل والدور الذي تجسده، ذكرت زهرة من خلال حديثها لـ «الأنباء» ان العمل درامي اجتماعي يتطرق للعديد من القضايا التي تهم المجتمع، وتتم مناقشتها بتسلسل درامي سيكون مشوقا للمشاهد، ومن خلال العمل أجسد شخصية فتاة تمر بالعديد من التحولات الإنسانية بحسب احداث المسلسل الممتدة إلى ثلاثين حلقة.



وعن توقيت عرض العمل، أفادت زهرة بأن طاقم عمل المسلسل مستمر حاليا في تصوير المشاهدة الرئيسية، ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من تصوير كل المشاهد خلال الفترة المقبلة على ان يدخل العمل المونتاج ويكون جاهزا للعرض في رمضان المقبل عبر عدد من الفضائيات الكويتية والخليجية، موضحة ان الأمور تسير حاليا الى العرض في رمضان، لكن الأمور قد تتغير بحسب ظروف العمل وكذلك رأي الجهات المنتجة.