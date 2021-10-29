بشار جاسم



سجلت مجموعة ارايا عبر منصة «فراييتي» مؤخرا العديد من الحلقات الفنية لبرنامجها الجديد «اسألني» وهو برنامج فني خفيف ذو رتم سريع مع مجموعة من المشاهير.



وعن البرنامج، قال المدير التنفيذي لمجموعة ارايا الإعلامية عبدالله صالح العريفان: ان شركة ارايا قد أطلقت صفحتها فراييتي الترفيهية عبر منصات التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب وانستغرام وتيك توك.



وأضاف العريفان ان فراييتي تهدف الى احتضان المواهب الفنية والشبابية وإطلاق برامج ترفيهية تتناسب مع جميع أفراد الأسرة.



وعن برنامج اسألني، قال العريفان ان البرنامج صور حتى الآن 24 حلقة مع مختلف مشاهير الكويت الذين يرغب المشاهد في سؤالهم، منهم حمد العلي «حمد قلم» وهيا الشعيبي وأحمد هادي ودانة الطويرش ويعقوب عبدالله وآخرون، ومدة الحلقة لا تتجاوز العشر دقائق برتم سريع، حيث صرحوا بالعديد من الأحداث الخاصة بهم وبشكل جديد ومختلف.



وعلى صعيد البرامج السياسية التي تميزت فيها حديث البلد التابعة لشركة ارايا، قال العريفان ان العمل يتم الآن لتجهيز برنامج «للحديث بقية» من تقديم محمد طلال السعيد، والذي سيركز على ابرز قضايا الأسبوع والساعة.



وسيتم بثه عبر منصات «حديث البلد» الذي حقق أثناء الموسم الانتخابي نجاحا لافتا بالقناة التلفزيونية والمنصة الإلكترونية، وحققت حلقاته أكثر من 7.3 ملايين مشاهدة وتأثيرا حسب إحصائيات اليوتيوب الرسمية.



أما على صعيد الإنتاج الفني، فقال العريفان ان الشركة تستعد لموسم رمضاني مزدحم، حيث تعاقدت الشركة مع طاقم احترافي مبدع لتجهيز الأعمال التي ستعرض على مختلف القنوات المحلية والخليجية، واحدى أكبر المنصات العربية.



وبسؤاله عن أبرز الأعمال، ختم العريفان بأن البرامج متنوعة بين الترفيهية والمسابقات والبرامج التوعوية.



وشكر العريفان اهتمام جريدة «الأنباء» على مساهماتها الدائمة في تغطية أنشطة مجموعة ارايا الإعلامية، وذكر ان «الأنباء» من أول الداعمين منذ الانطلاقة الأولى للشركة عام 2017.