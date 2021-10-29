تقدمت نقابة العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة بخالص التهنئة إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم وأعضاء المجلس والأمين العام عادل عيسى اللوغاني بمناسبة نجاح افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر.



وأعرب رئيس النقابة جمال الشلاحي في تصريح صحافي عن بالغ سروره بتشريف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، مجلس الأمة لافتتاح الدور الثاني.



وهنأ الشلاحي النائب فرز الديحاني على تزكيته لمنصب أمين السر، والنائب أسامة الشاهين على تزكيته لمنصب مراقب المجلس. وأعضاء اللجان الذين حازوا ثقة زملائهم الأعضاء وكذلك الأعضاء الممثلون عن المجلس في الشعبة البرلمانية والبرلمان العربي.



وتمنى الشلاحي أن يكون دور الانعقاد الثاني مميزا مليئا بالتشريعات المهمة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وتساهم في نهضة الكويت في المجالات كافة.



وأشاد رئيس النقابة بجهود قطاعات الأمانة العامة كافة في التنظيم الجيد والرائع والتي ساهمت في نجاح حفل الافتتاح وخروجه بوجه يشرف ويليق بالكويت برلمانا وحكومة وشعبا.