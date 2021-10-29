استضاف سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على هامش زيارته الرسمية التي يقوم بها الى قطر حاليا.



وقال الغانم: كنا في ضيافة سمو الأمير الوالد في دوحة الخير وجزيل الشكر لحسن الاستقبال وكرم النفس والضيافة وبشاشة المحيا ولكل من حضر المأدبة على ما سمعناه منهم من حفاوة وترحاب غير مستغرب من أهل قطر الكرام.



من جانب آخر، عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق في العاصمة القطرية الدوحة امس جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم بحضور عدد من أعضاء المجلس.



وفي مستهل المباحثات، تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتهنئة الصادقة للجانب القطري على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى وما تمثله من نقلة نوعية سياسيا على طريق الديموقراطية.



وتم خلال المباحثات مناقشة طيف واسع من الأمور الدستورية والقانونية واللائحية المتعلقـــــة بالمسيــرة الدستورية في الكويت، وكيف يمكن للتجربة القطرية أن تستفيد منها وهي في مستهل بدء عملها.



وقد قام الغانم وعدد من أعضاء الوفد البرلماني الكويتي بالرد على العديد من الاستفسارات المتعلقة بطبيعة عمل البرلمان ولجانه، إضافة إلى عمل الأمانة العامة للمجلس.



كما تطرقت المباحثات الى أهم القضايا والملفات التي يتوقع أن تطرح خلال أعمال الدورة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مدريد في الـ 26 من نوفمبر المقبل وأهمية التنسيق الخليجي والعربي إزاءها.



وحضر المباحثات من الجانب الكويتي أعضاء الوفد المرافق للغانم والذي ضم أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني، ومراقب المجلس أسامة الشاهين، والنواب د.عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك الخجمة وسلمان الحليلة، إضافة الى سفيرنا لدى الدوحة حفيظ العجمي، بينما حضرها من الجانب القطري نائبة رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي وعدد كبير من أعضاء المجلس والأمين العام.



من جهة ثانية، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية التشيك راديك فوندراكيك ورئيس مجلس الشيوخ ميلوش فيسترتشيل، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.