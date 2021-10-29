وقع القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي أمس اتفاقية تعاون استراتيجية مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بهدف دعم الإنتاج التجاري للمعهد.



وقال السديرواي في بيان صحافي ان المذكرة تأتي في سياق تعزيز العلاقة بين المعهد والشركة ودعم الإنتاج التجاري للمعهد وتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للمعهد، معتبرا ان هذا يأتي استكمالا للتعاون المثمر المستمر بين المعهد والشركة في العديد من المجالات المتعلقة بالأبحاث المشتركة ونقل التكنولوجيا والمعرفة في الأبحاث العلمية والتقنية وذلك منذ بدأت الشركة نشاطها في الكويت.



وبين ان الاتفاقية ستفعل التعاون بين المعهد والشركة الوطنية لنقل التكنولوجيا في مجال التحول التجاري للمنتجات العلمية والفكرية للمعهد إلى القطاع الصناعي والتجاري في الكويت، مشيرا إلى ان الاتفاقية ستشجع الاستثمار التجاري وذلك من خلال تطوير خطة استراتيجية متكاملة لتحويل النتاج الفكري والابداعي للمعهد إلى قطاعات الصناعة والتجارة في الكويت تماشيا مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 والخطة الاستراتيجية التاسعة للمعهد.



وأعرب عن أمله أن يثمر هذا التعاون إلى خلق صناعات واستثمارات جديدة وتنويع سوق العمل بما ينعكس بشكل إيجابي في تطوير وتنمية البلاد، مؤكدا ان الاتفاقية تعتبر انطلاقة جديدة لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الصناعة والتجارة المختلفة والتي من المتوقع أن تفتح أسواق عمل جديدة في مجالات توفير مصادر لمياه الشرب والاستزراع السمكي والزراعة النسيجية والطاقة المتجددة.