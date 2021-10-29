كشف أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي والتدريب د.بدر نادر الخضري، أن الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس أقرت لائحة الانتخابات بنظام القوائم.



وقال الخضري إن الهيئة الإدارية للرابطة وافقت على تعديل النظام الانتخابي للرابطة من الفردي إلى نظام القوائم والمستقل، مشيرا إلى أن هذا النظام يعد الأفضل والأنسب للعملية الانتخابية، خصوصا أن القائمة ستكون معبرة عن جميع الكليات في «التطبيقي» وأعضاء هيئة التدريس بمختلف توجهاتهم الأيديولوجية والفكرية.



وأضاف الخضري: من المنتظر دعوة الجمعية العمومية لأعضاء هيئة التدريس في القريب العاجل للتصويت على النظام الانتخابي الجديد للهيئة الإدارية، لافتا الى انه يتوجب على الرابطة أخذ موافقة ثلثي الأعضاء لتمرير التعديل الانتخابي الجديد، مشيرا الى أن العديد من الجمعيات والروابط التدريسية والتدريبية منها الجامعة وبعض روابط التطبيقي تجري انتخاباتها بنظام القوائم، الذي يعد الأفضل في الترشح كونه يعبر عن مجموعة متجانسة متكاملة لديها خطط واضحة، من دون حدوث أي خلافات جوهرية في المستقبل.



وأوضح أنه في حال الموافقة على تعديل النظام الانتخابي فإن هذا سيعد إنجازا كبيرا للرابطة والهيئة التدريسية منذ إنشاء الرابطة وإجراء عملية الانتخابات عام 1986.