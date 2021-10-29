قدمت فرقة الجهراء للفنون الشعبية الكويتية اليوم الجمعة عرضا غنائيا ممتزجا بفن الفلكلور الكويتي العريق على مسرح «اكسبو دبي 2020» جذبت من خلاله الزوار من مختلف دول العالم.

وقد حظي الحفل بإعجاب كبير من قبل الحضور الذين تعرفوا على أجمل الفنون الشعبية الكويتية واستمعوا إلى الأغاني الوطنية التي تعبر عن مدى الحب والولاء للكويت وأميرها وولي عهدها.

ويقام «إكسبو دبي» تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» ويهدف إلى التعريف والتقريب بين حضارات العالم وإبراز حضارة كل بلد والتركيز على ثقافته الأصيلة وحيثيات ترابطها مع ثقافات العالم.