حنان عبدالمعبود



أكد أخصائي أول أمراض وقسطرة القلب والشرايين والصمامات د.الطيب القلاف، أن الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب عن النساء، بنسبة 75% بينما النساء 25%، لافتا الى أن الذكور بشكل عام تكون الأمراض لديهم أكثر تعقيدا بينما الإناث تكون أشد صعوبة في التعامل.

قال د.الطيب القلاف في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك العديد من البرامج في مجال قسطرة القلب يتم العمل بها ومنها برنامج القسطرة الأولية والذي بدأ في فبراير 2019، فكان إذا أصيب مريض بجلطة في القلب سابقا كنا نعطيه دواء مذيبا للجلطات لكن الآن ومع التطور أصبحنا نتجه الى القسطرة الأولية وتعني أن المريض الذي أصيب بجلطة حادة من نوع «ستيمي» مباشرة يتم تشغيل فريق القسطرة، حيث نستقبل المريض من الحوادث مباشرة على القسطرة ونفتح الشريان ونضع الدعامة.

وأضاف: بدأنا البرنامج في 2019 وحتى الآن لم يتوقف وميزة القسطرة الأولية أنها تعطي نسبة شفاء أفضل من الأدوية ويظل الشريان مفتوحا بنسبة 95% مقارنة بـ 60% بالأدوية ونسبة الوفيات تكون أقل وكذلك فنسبة حدوث النزيف تكون قليلة جدا مع القسطرة مقارنة مع الدواء المذيب للجلطة.