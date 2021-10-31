أعلنت الصين امس انه تم تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا «كوفيد-19».



وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية «مي فنغ» في مؤتمر صحافي وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم استخدام إجمالي 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.



من جهتها، سجلت روسيا امس 40251 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.



وتغلق روسيا أماكن العمل في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، في حين بدأت العاصمة موسكو إغلاقا جزئيا الخميس الماضي تظل خلاله المتاجر الأساسية فقط، مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت، مفتوحة. ودخلت القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا حيز التطبيق في أنحاء روسيا امس في وقت تسعى السلطات للحد من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في البلد الذي يسجل أعلى عدد وفيات جراء الوباء على مستوى أوروبا.



وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بإعطاء إجازة مدفوعة للموظفين اعتبارا من امس حتى السابع من نوفمبر المقبل في مسعى لخفض حصيلة الإصابات والوفيات القياسية المسجلة يوميا.



وفرضت بعض القيود لاحتواء الفيروس في أنحاء البلاد لكن تلك الأكثر تشددا فرضت في موسكو، بؤرة الفيروس في روسيا، حيث تم إغلاق الخدمات غير الأساسية.



الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية انها ستبعد العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح فيروس كورونا من البلاد اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس إنه «سيصار الى اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على جرعتي تطعيم ضد فيروس كوفيد-19اعتبارا من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل».



وأوضحت انه «من ضمن هذه الاجراءات إبعاد غير الحاصلين على التطعيم الى خارج البلاد»، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى «الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ولغايات تحصينهم ضد الاصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين خاصة».



وبحسب بيان وزارة الداخلية الاردنية فإنه «يسمح للعمال الوافدين بالحصول على التطعيم مجانا ودون اشتراط إبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل».