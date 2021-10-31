أكدت بريطانيا أنها لا تستبعد اللجوء إلى آلية تسوية النزاعات مع الاتحاد الأوروبي المدرجة في اتفاق «بريكست» لأول مرة، بعدما هددت فرنسا باتخاذ تدابير تجارية انتقامية على وقع الخلاف بشأن حقوق الصيد. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لشبكة «سكاي نيوز» على هامش قمة مجموعة العشرين في روما امس «لا بالطبع لا، لا أستبعد ذلك». وأضاف «لكن ما أعتقد أن الجميع يرغب برؤيته هو تعاون بين الحلفاء الأوروبيين وإيمانويل ماكرون»، مؤكدا أنه «في حال وجود انتهاك (فرنسي) للمعاهدة أو اعتقدنا بوجود انتهاك، فسنقوم بما يلزم لحماية المصالح البريطانية».



ويسمح اتفاق «بريكست» لبريطانيا أو الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية تسوية النزاعات، والتي لم يتم اختبارها بعد منذ دخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل كامل مطلع العام الحالي.



وحذرت فرنسا من أنه ما لم تتم الموافقة على التراخيص، فستمنع من جانبها القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية اعتبارا من الأسبوع المقبل وستفرض عمليات تفتيش على كافة البضائع القادمة من المملكة المتحدة. وحذرت بريطانيا بدورها من أنها قد تطبق عمليات تفتيش جديدة تشمل جميع قوارب الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.