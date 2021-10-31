سقط قتلى وجرحى بينهم مدنيون إثر انفجار عنيف وقع بالقرب من مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن شاحنة يعتقد أنها مفخخة انفجرت بالقرب من بوابة المطار الخارجية، في مديرية خور مكسر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجنود والمدنيين.



وأكدت المصادر أن ألسنة اللهب تسببت باحتراق عدد من السيارات الواقعة بالقرب من الانفجار، فيما ارتفعت أعمدة الدخان بشكل كبير.



وتضاربت الأنباء حول إن كانت الشاحنة مفخخة، أم أنها كانت تحمل مشتقات نفطية.



ونشر مواطنون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حجم الانفجار، وألسنة اللهب المتصاعدة من جانب المطار.