أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس عن اصدار 4056 مراسلة للجهات الحكومية وغير الحكومية تتعلق بمعاملات هذه الفئة خلال عام 2020.



وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز عبدالله الفرحان لـ «كونا» ان هذه المراسلات استفاد منها 6423 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2020.



وأضاف الفرحان أن العدد الأكبر من المراسلات تم توجيهه إلى وزارة الصحة بواقع 3252 مراسلة استفاد منها 5098 شخصا و235 مراسلة الى وزارة العدل استفاد منها 403 أشخاص و233 مراسلة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية تخص 233 شخصا، فضلا عن توجيه 88 مراسلة للجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء استفاد منها 88 شخصا.



ولفت الى توجيه 68 مراسلة للهيئة العامة للمعلومات المدنية تخص 68 شخصا و49 مراسلة لشؤون قوة الشرطة بوزارة الداخلية استفاد منها 49 شخصا و30 مراسلة الى وزارة الدفاع تخص 295 شخصا إلى جانب 101 مراسلة لجهات أخرى استفاد منها 189 شخصا.



وبين ان عدد الأشخاص الذين تمت دراسة حالاتهم ممن قاموا بتقديم مؤهلاتهم للتسجيل بنظام ديوان الخدمة المدنية وتم اعتمادهم لدى قاعدة الديوان خلال الفترة نفسها بلغ 1274 شخصا، مشيرا الى انه وتنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء بإنجاز المعاملات الكترونيا فقد أطلق الجهاز منصة الكترونية لإنجاز المعاملات المرتبطة بالجهاز في يناير 2021.



وتابع: منذ إطلاق المنصة تم تنفيذ 2190 معاملة تخص إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل زواج، طلاق، حصر وراثة مع خدمة الاستعلام عن المعاملة، فضلا عن تجديد 793 بطاقة ضمان صحي، مبينا ان الجهاز بصدد التوسع في انجاز المعاملات الكترونيا خلال الفترة المقبلة.