تأجلت مهمة مركبة «سبيس إكس» المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث من المقرر إطلاقها من قاعدة «كيب كانافيرال» بولاية فلوريدا.



وتحظى المهمة باهتمام كبير في ألمانيا، مسقط رأس عضو الطاقم ماتياس مورير. ومن المقرر أن يكون مورير (51 عاما)، وهو من سكان ولاية «سارلاند» الغربية الصغيرة، أول ألماني يسافر إلى الفضاء منذ ثلاثة أعوام.



وسيكون مورير، رائد الفضاء الألماني الـ 12، في الفضاء والألماني الرابع، على متن محطة الفضاء الدولية.



وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية«ناسا» أمس، أن عملية الإطلاق اليوم الأحد في عيد «الهالوين» تم إلغاؤها بسبب «عاصفة قوية»، تصاحبها رياح وأمواج، في المحيط الأطلسي «على طول، مسار رحلة/كرو دراجون».