قد يؤدي توهج شمسي قوي إلى حدوث شفق قطبي فوق أوروبا وأمريكا الشمالية في الأيام المقبلة. وذكرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة الأرصاد الجوية (نوا)، أن الطاقة المنبعثة من التوهجات التي حدثت يوم الخميس الماضي يمكن أن تكون لها عواقب سلبية أيضا.



وأوضحت ناسا أن «التوهجات الشمسية عبارة عن انفجارات قوية من الإشعاع. ولا يمكن للإشعاع الضار الناجم عن التوهج أن يعبر الغلاف الجوي للأرض ليؤثر جسديا على البشر على الأرض، لكن عندما تكون التوهجات شديدة بدرجة كافية يمكن أن تتسبب في إزعاج للغلاف الجوي في الطبقة التي تنتقل فيها إشارات نظام تحديد المواقع العالمي والاتصالات».