بدأت الاستعدادات لانطلاق الموسم المحلي لنادي الرماية الكويتي الرياضي (2021-2022) على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، حيث ستقام بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى للرماية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، معلنة بدء الموسم الرياضي لنادي الرماية الكويتي بمشاركة واسعة من رماة النادي ورماة الحرس الوطني الكويتي ورماة الاتحاد الرياضي العسكري ورماة اتحاد الشرطة الرياضي وكذلك رماة من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في مسابقات رمايات (السكيت - التراب - والمسدس والبندقية ضغط الهواء 10 متر – المسدس 25م والبندقية 50 متر – القوس والسهم الأولمبي).



وأكد أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي، أن اللجنة المنظمة للبطولة تقوم بعمل التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة، كما سيتم توفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات وفق آلية عمل مدروسة وتوفير الطاقم الفني والإداري ولجان التحكيم، موضحا أن بداية انطلاق مسابقات البطولة ستكون اليوم الاثنين بمسابقات الناشئين في رمايات المسدس والبندقية 10 متر ورماية القوس والسهم الأولمبي في نادي الرماية الكويتي الرياضي (فرع الجهراء)، حيث يشارك في المسابقات ما يقارب من 40 راميا.



كما قدم العصيمي الشكر لسمو ولي العهد راعي البطولة على دعمه وتشجيع سموه المتواصل لأبنائه الرياضيين بالكويت ولرياضة الرماية الكويتية، كما أشاد بالدور الكبير لسموه لرياضة الرماية الكويتية لاسيما أثناء توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي ودوره الفعال من خلال توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين نادي الرماية الكويتي الرياضي والحرس الوطني الكويتي من أجل التعاون المشترك وتدريب منتسبي الحرس الوطني على كل أنواع الرماية داخل مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، والذي ساهم في ظهور العديد من أبطال الرماية الكويتية أبرزهم الرامي منصور الرشيدي الذي تأهل لأولمبياد طوكيو والعديد من منتسبي الحرس الوطني الذين استطاعوا تحقيق العديد من الإنجازات الدولية والعالمية باسم الكويت.



وأكد العصيمي أن اهتمام سمو ولي العهد برياضة الرماية دافع قوي لتطوير رياضة الرماية الكويتية على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن هذه البطولة الغالية لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية وأن عددا كبيرا جدا من الرماة والراميات يسعون للمشاركة ويبذلون أقصى جهدهم للفوز بها، إضافة إلى ما تمثله البطولة من محل فخر واعتزاز لجميع أبناء الرماية الكويتية.