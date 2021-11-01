مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الوقت مازال مبكرا لاعتماد موعد اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة وإضافته إلى ضوابط سفر المواطنين للخارج أو السماح بدخول القادمين من المقيمين.



ولفتت المصادر إلى أن استمرار تحسن المؤشرات الوبائية الحالية كفيل بعدم إدراج شروط جديدة على المغادرة أو السماح بدخول البلاد حاليا، داعية الى مواصلة الالتزام بالاستمرار في تطبيق الاشتراطات الصحية بالأماكن والمرافق المغلقة، والإقبال على تلقي اللقاح، ومشددة على ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة للفئات الثلاث التي بدئ بها ومن مر عليهم 6 أشهر على الجرعة الثانية لتجديد المناعة ضد الفيروس.

وردا على سؤال حول تخفيف شروط السماح بسفر المواطنين للخارج ومنها تلقي جرعتين من احد اللقاحات المعتمدة في البلاد، أجابت المصادر: حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإلغاء أو تخفيف شروط سفر المواطنين للخارج.

وكشفت مصادر أخرى عن أن الحكومة اتخذت خطوة عملية لتنفيذ تعهداتها بالإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية وإدراج مشاريع اخرى جديدة، موضحة أنه تمت إضافة مشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ومشروع تطوير المدينة الترفيهية على المخطط الهيكلي الرابع الذي توشك الجهات المختصة على إحالته الى مجلس الوزراء.

وقالت المصادر إنه سيتم بعد اعتماد مجلس الوزراء للمشاريع الواردة في المخطط طرح مشروع المدينة الترفيهية على القطاع الخاص، والذي يهدف إلى زيادة ودعم الفعاليات والأنشطة الترفيهية وتاليا السياحة المحلية.