أشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي بجناح الكويت في «إكسبو دبي 2020» لتخصيصه منطقة للأطفال لتقديم الفعاليات والأنشطة المتنوعة لهم.



وقال الحساوي في تصريح لـ «كونا» على هامش إقامة الجمعية ورشة فنية للأطفال في الجناح الكويتي ان الجمعية تشارك ضمن الجمعيات الخيرية في المعرض تحت مسمى (الاتصال بالعالم) ليتم التعرف على المساعدات الإنسانية اللامحدودة التي تقدمها الكويت إلى دول العالم.



وأضاف ان الهدف من الورشة الفنية التي نظمها فريق الهلال الأحمر هو غرس مبادئ التطوع لدى الأطفال وحثهم على مساعدة المحتاجين وكبار السن وإدراكهم أهمية زيارة المرضى في المستشفيات.



ويقام «إكسبو دبي 2020» تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» ويهدف إلى التعريف والتقريب بين حضارات العالم وإبراز حضارة كل بلد والتركيز على ثقافته الأصيلة وحيثيات ترابطها مع ثقافات العالم.