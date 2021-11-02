لبست كلية بوكسهل الكويت حلتها الوردية يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر الماضي، حيث انطلقت فعالية حملتها التوعوية لسرطان الثدي تزامنا مع الشهر الوردي وهو اللون الذي يرمز لهذه الحملة العالمية وحرصا منها على المشاركة ورفع مستوى الوعي نحو هذا المرض، فقد نظم قسم شؤون الطلبة في كلية بوكسهل للبنات ندوة توعوية نسق لها فريق الخطوة الأولى للكشف المبكر للوقاية من الأمراض بحضور مجموعة من أعضاء الفريق، والتي تضمنت محاضرة توعوية قدمتها المتعافية من مرض سرطان الثدي حنان الخالدي، حيث تحدثت عن تجربتهما الشخصية مع المرض وكيفية شفائهما منه وإعطائها بعض التوصيات للطالبات للحفاظ على حياتهن.

وهدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الفحص المبكر وأهمية الشعور بالمسؤولية نحو حياة الفرد والحفاظ عليها. وقد شهدت المحاضرة تواجد عدد كبير من الزوار والطالبات والهيئة التدريسية الذين تفاعلوا مع برنامج فريق الخطوة الأولى بشكل إيجابي.



وبهذه المناسبة، صرحت مسؤولة العلاقات العامة في كلية بوكسهل الكويت كارول بيم، بأنه في إطار الحملات التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي الصحي بين الطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، ونظرا للاهتمام بصحة الجميع خاصة النساء، ولزيادة الثقافة الصحية، حرصت الكلية على تنظيم هذا اليوم التوعوي الذي يشكل أهمية بالغه للمجتمع النسائي الذي تعيشه كلية بوكسهل كونها الكلية الوحيدة الخاصة للبنات فقط. كما شددت على أهمية الكشف المبكر ومعرفة التشخيص والعلاج المناسب والوقاية من كافة الأمراض لأن ذلك من أهم الوسائل الفعالة للمحافظة على حياة المرأة.