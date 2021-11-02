أسامة أبوالسعود



استقبل وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في مكتبه وفد نقابة العاملين بالوزارة برئاسة رئيس النقابة صالح العازمي.



وأعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي ان وفد النقابة عرض على الوكيل اليعقوب عددا من المطالب المستحقة للعاملين في وزارة التربية وفي مقدمتها: كادر الوظائف التربوية المساندة للعاملين بالمجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية ممن لم يشملهم الكادر وهم: شؤون الطلبة ـ البحوث التربوية والمناهج.



واوضح انه قد تم تضمين هذه الوظائف في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010.



وتابع العازمي عن مطالب النقابة «كذلك منح مكافأة خاصة للعاملين بالإدارات (ديوان عام الوزارة ـ المناطق التعليمية ـ التعليم الخاص ـ التعليم الديني) لتشجيع الكوادر الوطنية علي الاستمرار والانخراط في وزارة التربية وعدم النزوح منها.



واضاف قائلا: طالبنا بضرورة وضع برنامج واضح على موقع وزارة التربية لمعرفة دور قوائم الانتظار للوظائف الإشرافية لمن اجتاز الاختبار وموعد المقابلة تسهيلا لهم عن مراجعة إدارة التنسيق وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية.



وفيما يخص الوظائف الاشرافية كذلك، قال العازمي «اكدنا انه يجب ان تتم مقابلات الوظائف الإشرافية في المناطق التعليمية وضرورة اصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة من مختلف المناطق التعليمية وذلك لحيادية اللجنة ليكون النجاح في تلك المقابلات دون طعون».



وفيما يخص الموجهين الفنيين في قطاع التنمية التربوية والأنشطة، أكد ضرورة استثنائهم من البصمة ليتسنى لهم القيام بواجباتهم ومتابعة أعمالهم الميدانية.



وذكر ان مطالب النقابة ضمت كذلك مكافآت مشرفي المختبرات والتي تضمنها قرار رقم 16لسنة 2019 والتي صرفت لجميع المسميات المتضمنة بالقرار إلا مشرف مختبرات.



وشددت النقابة في مطالبها على عدم نقل الموظفين الإداريين تعسفيا دون الرغبة وإن كان الموظف مخالفا تتم احالة المخالفة للشؤون القانونية للفصل بالموضوع وإن كان لمصلحة العمل تذكر الأسباب في مذكرة النقل.



وتابع العازمي: طالبنا من وكيل الوزارة كذلك بان يتم تعيين 2 رؤساء اقسام في كل مادة دراسية في كل مدرسة لحفظ حقوقه في الترقي الوظيفي لمنصب مدير مساعد وحقوقه المالية وكسب الخبرة من الاقدمية وتسكين الشواغر من داخل المنطقة.



واضاف ان مطالب النقابة تضمنت تحديد شروط مدة البقاء بالانتظار سنة من تاريخ نتائج المقابلة لرؤساء أقسام المواد الدراسية كحد أقصى.



من جانبه، اعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب دعمه الكامل لمطالب النقابة واصدار القرارات اللازمة لانهاء المشاكل التي يعاني منها معلمو وموظفو التربية بما يساهم في زيادة تطوير العملية التعليمية لخدمة وطننا الحبيب.



وأشاد بجهود النقابة والدور الذي تقوم به وكذلك بدور جميع المعلمين وموظفي التربية بمختلف مسمياتهم في انطلاق العام الدراسي حضوريا وايضا جهودهم المقدرة خلال ازمة كورونا.



وفي ختام المقابلة، وجه رئيس النقابة صالح العازمي الشكر الى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، مؤكدا أهمية التواصل بين القيادات النقابية ومسؤولي الوزارة لتذليل اي عقبات امام المعلمين والموظفين وحفظ حقوقهم.