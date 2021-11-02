بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د. أحمد راشد اللافي، نظمت الكلية حفل استقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022 وعودة الدراسة التقليدية، وذلك بحضور كل من مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي، وأمين عام الجامعة بالإنابة د.مرضي العياش، ونواب مدير الجامعة ومساعديهم والأمناء المساعدين وعميد شؤون الطلبة وعميد القبول والتسجيل وعمداء الكليات، وذلك يوم الإثنين الموافق 1/11/2021 في مبنى كلية العلوم الحياتية بالحرم الجامعي-الشدادية.



بداية، رحب القائم بأعمال عميد الكلية د.أحمد راشد اللافي بالحضور في رحاب كلية العلوم الحياتية، مثمنا دورهم في نهضة جامعة الكويت ونشأة أبنائها، مشيرا إلى أهمية هذه اللقاءات لتعزيز العلاقات الاجتماعية وسبل التعاون بين قطاعات جامعة الكويت، والتي بدورها تسهم في تمثيل الجامعة في أبهى صورها.



وتضمن الحفل تكريم القائم بأعمال عميد الكلية أ.د.أحمد راشد اللافي لمدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي، وأمين عام الجامعة بالإنابة د. مرضي العياش، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.مشعل الغربللي، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة د.محمد زينل، ونائب مدير الجامعة للأبحاث د.رشيد العنزي، والقائم بأعمال مدير الجامعة للشؤون العلمية د.مشاري العيفان، ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية والتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي، ومساعد نائب مدير الجامعة لشؤون هيئة التدريس والعلاقات الثقافية د.علي أحمد عبدالله.