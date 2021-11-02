تقدم النواب د.علي القطان وأحمد الحمد وأحمد الشحومي ود.هشام الصالح ود.خالد العنزي باقتراح برغبة بإطلاق اسم المرحوم عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي على أحد الشوارع الرئيسة بالكويت، جاء في مقدمته ما يلي:



إن المرحوم عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن، حيث شهد وشارك في نشأة الكويت منذ بداية الأربعينيات من القرن الماضي، ونظرا لتاريخه الطويل المقترن باسم الكويت من جوانب كثيرة تدل على مكانة هذه الشخصية الكويتية المرموقة في ذلك العصر، فقد تميزت سيرته بكونه عضوا في مجلس الأمة لدورتي 1971 و1975، وشغل مناصب حكومية واقتصادية مهمة عدة في الكويت كعضو بلجنة نزع الملكية للمنفعة العامة، وكان عضوا مؤسسا لشركة النقل البري الكويتية، وعضوا مؤسسا لشركة الكويت والخليج لصناعة السجاد، ورئيسا لمجلس إدارة الشركة العربية للتأمين وإعادة التأمين، وهو أول وزير للنفط في الكويت بعد فصل وزارة النفط عن وزارة المالية في العام 1975 في حكومتين متعاقبتين وعضو الوفد الكويتي لتأسيس منظمة أوپيك، ولكل قاص ودان أن يراجع تاريخ الكويت ليستشرف مكانة ومركز هذه الشخصية المرموقة التي ساهمت بشكل حقيقي وصادق في بناء الكويت ونشأتها.



ونص الاقتراح على ما يلي:



إطلاق اسم المرحوم عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي على أحد الشوارع الرئيسة في الكويت لما تتميز به هذه الشخصية من الرعيل الأول من دور في نشأة الكويت وتطورها، وليستذكر أبناء الكويت من خلالها الرمزية التاريخية لهذه الشخصية التي كان لها دور فاعل في نهضة الكويت في واقعنا القديم والمعاصر.