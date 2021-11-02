ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان



بناء على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، عقد في قصر السيف صباح أمس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



من جانب آخر، أعلن الرئيس مرزوق الغانم عن تسلمه من النائب حمدان العازمي استجوابين موجهين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وإلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمـان، وقـال الغانــم: وفقا للإجراءات اللائحية، أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بـالاستجـوابين وسيـتــم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة.



هذا، وأكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ان الاستجواب المقدم له فرصة لتبيان حجم عمل كوادرنا الوطنية وما قاموا به من جهود خيرة سواء في وزارة الدفاع أو الإدارة العامة للطيران المدني. وقال في تصريح صحافي ان قرارات «الجيش» هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الأحوال التراجع عنها، وهذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسري على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي. وأضاف ان إنصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم، أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذين حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة، وقد تحقق الأمر بفضل جهود مخلصة أنصفت المستحقين منهم.



في هذا الإطار، طالب النائب حمدان العازمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابين المقدمين لهما في جلسة علنية.