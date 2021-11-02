بناءً على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، عقد في قصر السيف صباح امس اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



من جانب اخر، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس عن تسلمه استجوابين من النائب حمدان العازمي موجهين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وإلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان.



وقال الغانم في تصريح صحافي: وفقا للإجراءات اللائحية أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وسيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة.



واستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية وعضو البوندستاغ نيلز أنين الذي يقوم بزيارة رسمية للكويت.



وبحث اللقاء أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين ألمانيا والكويت إزاء العديد من الملفات.



هذا، وحضر اللقاء سفير ألمانيا لدى الكويت ستيفان موبس.



من جهة ثانية، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الأمة في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم أبوغالي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلدهما.



كما بعث الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب في انتيغوا وبربودا السير جيرالد وات ورئيسة مجلس الشيوخ ألينسيا ويليامز غرانت، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.