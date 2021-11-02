عقدت لجنة شؤون الإسكان والعقار اجتماعها أمس لاختيار رئيس ومقرر اللجنة.



وقال النائب فايز الجمهور في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن أعضاء اللجنة قاموا بتزكيته رئيسا لها، وتم انتخاب النائب د.عبدالعزيز الصقعبي مقررا للجنة.



وتمنى الجمهور أن يكون أعضاء اللجنة عند حسن ظن الجميع في تكملة المسيرة في القضية الإسكانية وتحقيق طموح وأحلام الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة اجتهدوا في دور الانعقاد السابق لتحقيق شيء ما للمواطن الكويتي في قضية السكن وتلبية تطلعاته بشكل كريم وسريع.



من جهته، كشف مقرر لجنة الإسكان والعقار النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن أن اللجنة ستسعى لإنجاز مشاريع وقوانين مهمة لتنظيم سوق العقار وخدمة الصالح العام.



وقال الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي مجلس الأمة: سنسعى لاستكمال ما تم خلال عملنا في اللجنة الإسكانية في دور الانعقاد السابق، مبينا ان عمل اللجنة لم يتوقف في فترة الصيف، حيث تم عقد لجان فرعية، وورش عمل مع مهندسين وعقاريين وأصحاب اختصاص وأصحاب الطلبات الإسكانية للوقوف على حل حقيقي للمشكلة الإسكانية.



وأوضح ان فكرة تغيير مسمى اللجنة إلى لجنة الإسكان والعقار بهدف زيادة أعمال هذه اللجنة وتوسيع دائرة اختصاصاتها لتشمل كل القوانين الذي عملنا عليها خلال الفترة السابقة فيما يتعلق باستدامة المدن الإسكانية أو تنظيم السوق العقارية.