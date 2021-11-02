تقدم النائب د.أحمد مطيع باقتراح برغبة بإنشاء أفرع للمجلس الطبي في كافة محافظات الكويت.



ونص الاقتراح على ما يلي:



يعد المجلس الطبي من أهم الإدارات الفنية المركزية التابعة لوزارة الصحة، نظرا لدوره الكبير وخدماته التي يحتاج اليها ويستفيد منها جميع موظفي الدولة بقطاعيها العام والخاص.



ولكن وللأسف الشديد هناك مقر وحيد للمجلس الطبي يقع في منطقة الصباح الصحية، مساحته صغيرة جدا مقارنة بأعداد المراجعين الذين يتوافدون إليه من كافة محافظات ومناطق الكويت نظرا لعدم وجود أفرع ومقرات أخرى للمجلس في بقية المحافظات ما يسبب ازدحاما دائما أثناء فترات عمل المجلس، أدى بدوره الى عرقلة سير العمل وتأخير انجازه وتأخير مواعيد عرض المراجعين على المجلس وتعطيل مصالحهم وأدى كذلك الى تأخير اجراءات تعيين الكثير من الموظفين الجدد.



ونص الاقتراح على ما يلي: إنشاء أفرع للمجلس الطبي في جميع محافظات الكويت.