القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة المستشار د.حنفى جبالي على 7 اتفاقيات جديده للتنقيب عن الذهب في مصر.



واستعرض وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن. من جهة اخرى، وافق المجلس على مشروع قانون المرور الجديد بعد مناقشات استمرت 150 دقيقة. وكشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك.



ويستهدف التعديل إلى النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.