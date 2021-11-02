القاهرة - خديجة حمودة



نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأميركية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «إسكندرية» والسفينة البرمائية الأميركية «USS Portland».



حيث اشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتي ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر والذي يشمل تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والذي استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية في مواجهة التهديدات التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.



إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذا تنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.



من جهة اخرى، نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني لرفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك، لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، حيث تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث بمحافظتي (قنا - الغربية)، بكافة أجهزتهما التنفيذية ومديريات الأمن، للوقوف على مدى جاهزيتهما لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة.



وعلى جانب آخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى قاعدة الإسكندرية البحرية وقاعدة فايد الجوية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات إلى (متحف القوات الجوية - بانوراما حرب أكتوبر - مزار تبة الشجرة).



وفي إطار حرص القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في المشروعات القومية، قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنظيم عدد من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى (منتجع الجلالة - العاصمة الإدارية الجديدة - الاستزراع السمكي ببركة غليون)، كما تم تنفيذ زيارة من جامعة أسوان إلى مصابي العمليات الإرهابية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي عرفانا بتضحياتهم في سبيل وطنهم الغالي.