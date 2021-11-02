ليلى الشافعي



أعلنت جمعية الصفا الخيرية عن إطلاق المرحلة الثالثة من حملة «دفء الشتاء» لهذا العام، والتي تشمل جمهورية اليمن وقيرغيزيا واللاجئين السوريين في تركيا، بهدف تقديم معونات شتوية عاجلة لهؤلاء الفقراء والمساكين والأرامل الذين يواجهون شتاء قارسا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.



وقال مدير عام جمعية الصفا الخيرية د.محمد الرشيدي إن الجمعية دأبت على إطلاق هذا المشروع الموسمي، لتقديم المعونة والإغاثة العاجلة للفئات المتضررة من الأرامل والأيتام والمساكين والنازحين في المخيمات قبيل اشتداد وطأة البرد عليهم، وتفاقم معاناتهم، مشيرا الى أن هذه المرحلة من الحملة ستركز على هذه الدول الثلاث التي تعاني من أزمات وأحوال جوية قاسية، لافتا الى أن «الصفا الخيرية» تسعى الى توفير وسائل التدفئة والفحم والبطانيات والكسوة الشتوية، لحمايتهم من برد الشتاء القارس وتخفيف معاناتهم، وسد احتياجاتهم.



وعن تفاصيل التنفيذ للمرحلتين السابقتين، أوضح الرشيدي أنه تم بفضل الله ثم بدعم المحسنين والمحسنات توزيع 500 طن من الفحم و900 بطانية و520 طقم كسوة شتوية على الأرامل والأيتام والمساكين في قيرغيزيا بقيمة 30 ألف دينار، مبينا أن الجمعية ستطلق المرحلة الثالثة من هذا المشروع لهذه الدول الثلاثة يوم الجمعة المقبل لتستكمل حملتها الإغاثية لإخوانها المتضررين ومن هم في أمس الحاجة لمد يد العون.



ودعا أهل الخير والعطاء إلى المساهمة في هذا المشروع، لإغاثة إخوانهم في اليمن وقيرغيزيا واللاجئين السوريين في تركيا، مبينا أن المساهمة بهذا المشروع متاحة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية alsafakw.com، أو عبر الاتصال بالخط المباشر 22233322 المخصص لاستفسارات الداعمين وتبرعاتهم.