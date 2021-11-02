حنان عبد المعبود

تاكيدا لما نشرته "الأنباء" عن عودة عدد من المدراء الذين سبق ان صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ واعادتهم الى مناصبهم السابقة والتي سبق ان تم نقلهم منها.



علمت " الأنباء" عن صدور قرارات بعودة كل من د. عبد اللطيف السهلي مدير منطقة الصباح ود. بدر العتيبي مدير مستشفى العدان ومديرة إدارة التمريض وضحة الحسيان، حيث قضت القرارات بإعادة كل منهم فورا إلى عمله السابق تنفيذا للاحكام الصادرة.



كما أكدت مصادر مطلعة ان قرارات التغييرات والمسميات الجديدة المواكبة للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة سيتم الإعلان عنها بعد غد الخميس.