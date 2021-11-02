عبدالكريم أحمد

رفضت محكمة الوزراء برئاسة المستشار نصر آل هيد، تظلما ضد قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ بلاغ أقيم سابقا ضد وزير الصحة.

وكان المتظلم قد قدم شكوى اتهم فيها الشيخ باسل الصباح بهدر المال العام من خلال عدم تحصيله مبالغ تتجاوز الأربعة ملايين دينار من إحدى الشركات.

وأحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، خمس شكاوى تتهم وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بهدر المال العام، إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

وقدم هذه الشكاوى مواطن على خلفية مشاريع خاصة بأطقم جراحة القلب المفتوح للأطفال، وعقد أجهزة مطبخ مستشفى السرطان والمطبخ، ولقاح موديرنا، وعقد توفير عمالة لوزارة الصحة.