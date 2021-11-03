أكد مدير زكاة سلوى بجمعية النجاة الخيرية م. ثامر السحيب والمتواجد حاليا بدولة ألبانيا ضمن وفد يضم كلا من الشيخ عبدالله العبيدلي مشرف مشاريع، ورئيسة القطاع النسائي وضحة البليس، ود.وداد العيسى مسؤولة قسم التدريب بالقطاع النسائي، وحسين العجمي مشرف إعلامي أكد حرص النجاة على تفعيل العمل الخيري، وتنمية المجتمعات والشعوب الفقيرة، لافتا إلى أن الجمعية تسعى لتنفيذ مشاريع خيرية متميزة داخل الكويت وخارجها.



وأوضح السحيب أن وفد جمعية النجاة قام بتوزيع 20 ماكينة خياطة قيمة الواحدة منها 125 دينارا على الأسر الفقيرة والأيتام، وكذلك توزيع ٥ مزارع دواجن تكلفتها 190 دينارا للمزرعة الواحدة، و5 كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة تكلفتها 125 دينارا للكرسي، وكفالة عدد من حلقات تحفيظ القرآن الكريم بقيمة 135 دينارا شهريا للحلقة، وتوزيع 10 بقرات حلوب قيمتها 625 دينارا للبقرة الواحدة، وزيارة مركز المزيني في العاصمة لرعاية الطالبات، وتفقد أحوال الأيتام الذين تكفلهم اللجنة، وكذلك سيتم توزيع 200 طرد غذائي، و400 بطانية لعدد 200 أسرة ضمن مشروع دفئا وسلاما، مشيرا إلى انه يمكن التبرع لهذه المشاريع عن طريق الاتصال بالخط الساخن 55644001/ 25644001. وبين السحيب أن الزيارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية في المجتمعات المسلمة، ومعالجة الصعوبات التي تواجه هذه المجتمعات، بالإضافة إلى دعم محطة إذاعة القرآن بألبانيا التي أنشأتها جمعية النجاة الخيرية بتبرعات المحسنين.



وختم بالتأكيد على أن مثل هذه الزيارات تأتي في إطار الحرص على متابعة المشاريع في كل الدول، والاطمئنان على تنفيذها بشكل مميز.